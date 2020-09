Spadafora: “Riapertura degli stadi? Valuteremo dopo l’impatto della riapertura delle scuole”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è tornato a parlare della riapertura degli stadi nel corso di un convegno questa mattina a Torre del Greco.

“Contiamo di ripresentarci tra una quindicina di giorni al Comitato Tecnico Scientifico per parlare concretamente di una riapertura graduale degli stadi dagli inizi di ottobre. Questo a patto che l’impatto della riapertura delle scuole si riveli gestibile sotto il profilo della curva epidemiologica. Anche noi del governo non vediamo l’ora che si possa tornare a fare il tifo per la propria squadra dal vivo”.

