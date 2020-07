Il ministro Spadafora sulla questione relativa al ritorno dei tifosi negli stadi di calcio per assistere alle partite di Serie A.

A seguire le sue parole:

“Se la curva epidemiologica ce lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempiendo lo stadio come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore.”

