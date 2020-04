In Spagna l’emergenza Coronavirus continua ad essere sempre più critica e ha superato l’Italia per numero di contagiati.

El Pais riporta che, rispetto a ieri, il numero dei contagiati è aumentato e sono 7.472 in più di ieri. Questo porta il totale di persone contagiate a 117.710 e il dato supera quello dell’Italia, aspettando i nuovi dati di questa sera.

Per quanto riguarda i decessi, in Spagna si sono registrati 932 morti per Coronavirus in più rispetto a ieri.

