Anche la Spagna si trova costretta a fare i conti con l’emergenza Coronavirus e così la federazione ha annunciato il rinvio della finale di Copa del Rey.

La gara tra Real Sociedad e Athletic Bilbao, inizialmente prevista per il prossimo 16 aprile, è stata rinviata a data da destinarsi. Al momento, la data più probabile per il rinvio è il 30 maggio, ma non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

