Spagna, scongiurato il rischio focolaio: negativi i tamponi del gruppo squadra (anche Fabian)

Tutti i calciatori della nazionale di calcio della Spagna sono sono risultati negativi ai tamponi molecolari per il Covid-19 effettuati oggi.

Lo ha annunciato la federcalcio spagnola. I medici della federazione continueranno a effettuare test preventivi su tutti i giocatori convocati per l’Europeo, lo staff tecnico e gli altri componenti compresi nella ‘bolla’. In una nota si spiega che i calciatori continueranno ad allenarsi in modo scaglionato con una routine di lavoro personalizzata, seguita dallo staff tecnico della nazionale. I test preventivi verranno condotti anche nella ‘bolla’ parallela, in cui sono comprese le riserve convocate dal ct Luis Enrique. Quanto alla prevista vaccinazione del gruppo squadra, questa secondo le autorità verrà effettuata a partire dalle 10 di domani.

Fonte: ANSA

