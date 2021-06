Non vanno oltre lo 0-0 Spagna e Svezia in una gara valida per la prima giornata del Girone E di Euro2020.

Con questo pareggio Spagna e Svezia salgono a 1 punto in classifica mentre in testa c’è la Slovacchia con 3 punti dopo la vittoria di questo pomeriggio contro la Polonia.

Per il centrocampista ‘napoletano’ Fabian Ruiz solo 10 minuti in campo. Il calciatore azzurro è entrato all’85 per sostituire Koke e per dare un mano alle furie rosse nel vano assedio finale.

