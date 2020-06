Oltre a Verona-Napoli, alle 19:30 si è giocata anche Spal-Cagliari che ha visto vincere i rossoblù per 1-0.

Un gol all’ultimo minuto di Simeone regala la prima vittoria sulla panchina del Cagliari a Walter Zenga. Con questo successo i rossoblù tornano in corsa per un posto in Europa mentre per la Spal si complica la lotta per la salvezza.

