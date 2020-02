La Juventus torna alla vittoria in trasferta e lo fa battendo 2-1 la Spal.

Il risultato finale è stato deciso dai gol di Ronaldo e Ramsey per la Juventus e dalla rete del ‘napoletano’ Petagna per la Spal. Con questo successo la Juve allunga momentaneamente su Lazio e Inter (in campo domani) mentre la Spal resta ultima in classifica.

