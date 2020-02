Spal-Juventus, le formazioni ufficiali: c’è Chiellini

Tutto pronto per la sfida delle 18 tra Spal e Juventus, terzo anticipo, il secondo odierno, del 25° turno del campionato di Serie A.

Sarri conferma il 4-3-3, vista anche l’assenza di Higuain, con Cuadrado e Ronaldo sugli esterni e Dybala al centro dell’attacco. In difesa, assente per squalifica Leonardo Bonucci, ma si rivede per la prima volta da titolare dopo l’infortunio Giorgio Chiellini, che affiancherà Rugani.

Queste le formazioni ufficiali:

Spal (4-3-2-1): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli, Valdifiori, Castro; Valoti, Strefezza; Petagna.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Ronaldo.

