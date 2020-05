Spal, Mattioli: “Con retrocessione a tavolino faremo ricorso”

Il presidente della Spal, Walter Mattioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la possibile retrocessione a tavolino della squadra emiliana.

“Dovessero farci retrocedere a tavolino faremo tutti i ricorsi possibili. Noi dobbiamo farci trovare pronti e stiamo lavorando per tornare in campo. Non dovesse accadere, logico che ti brucia se ti dicono che sei penultimo e devi retrocedere senza poter giocare. Noi siamo pronti a giocarcela fino in fondo, stiamo bene mentalmente e crediamo di potercela fare. Se ci fossero le condizioni ci siamo, ma la B a tavolino non l’accetteremmo passivamente.”

