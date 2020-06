Il portiere della Spal, Karlo Letica, ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club, che sfiderà il Napoli domenica.

Di seguito le sue parole:

“Dispiace per la sconfitta, sarebbero stati punti importanti per la salvezza, ma abbiamo fatto una buona partita. Trasferta a Napoli? Diventa difficile per noi, il Napoli è una grande squadra, fortissima, ma dobbiamo cercare punti importanti. Proviamo a dare il nostro massimo, poi vediamo cosa succede.“

