Spalletti a DAZN: “L’espulsione? Mi dispiace sia successo. Questa è stata una gara dove le squadre si sono equivalse”

Dopo Roma-Napoli, mister Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita disputata dagli azzurri.

Queste le sue parole sulla sfida che si è conclusa da poco a DAZN.

“Devo chiarire l’espulsione. Gli ho detto un paio di cose riferite ad un paio di episodi, non ho mai fatto niente e gli ho detto “comunque, bravo”; lui ha messo insieme le cose e mi ha mostrato il rosso. Una roba che veramente mi distrugge, perché vieni con le migliori intenzioni, ti metti lì buono e zitto… Spero capisca e riesca a far chiarezza su ciò che ha interpretato



Se mi aspettavo questo tipo di gioco dalla Roma? Questa è stata una gara dove le squadre si sono equivalse e dove hanno provato a vincere. Sono due squadre che, quando vai a mordere e sbagli la prima aggressività, lo fanno valere fino in fondo. Anguissa? Lui è forte e sa far tutto. Sa attaccare, sa difendere e sa giocare nello stretto. Bisogna migliorare nella finalizzazione dato che riesce a ritagliarsi degli spazi per concludere.

La squadra lo merita di avere questa voglia di vincere le partite per come si comportano; alle volte non sono tanto convinti e bisogna dare quel qualcosa in più. Sulla costruzione si poteva fare qualcosa in più, solo all’ultimo siamo riusciti a scardinare i passaggi sulla trequarti. Il tentativo è stato fatto dall’inizio, questa era una partita difficile in un momento difficile dato che la Roma arrivava dalla sconfitta con la Juventus.

Deluso? Dispiace per l’episodio con Massa, sarà anche lui dispiaciuto. Sui tifosi, si sono rivolti a me e ho detto loro che ero io. Ho ricordi bellissimi legati a questo stadio. Mi dispiace, quella cosa l’ha capita bene. Non ho detto nulla durante tutta la partita, avevo Irrati accanto a me. Ho tenuto anche fermi quelli della panchina, siamo stati seduti e composti: ritrovarmi fuori così mi dispiace.

Problema di comunicazione con gli arbitri? Da un punto di vista mio no, non c’è. Sono contento di quello che è stato il risultato stasera, secondo me Massa ha arbitrato benissimo stasera. La partita è stata arbitrato benissimo. Loro, la Roma, hanno protestato un po’ più di noi che siamo rimasti più composti.”

