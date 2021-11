Spalletti a DAZN: “La nostra vittoria più bella”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata contro la Lazio al Maradona.

“La nostra vittoria più bella anche perché arriva dopo tre risultati particolari e da prestazioni al di sotto del nostro livello.

La prestazione della squadra è stata indelebile.

Nello stretto siamo stati bravissimi, Lobotka ha fatto una grande partita come Zielinski e Mario Rui. Sarebbe sbagliato parlare solo di Mertens.

Siamo stati impeccabili nelle scelte e la Lazio ha fatto fatica a trovarci con la sua pressione.

Stasera tanta roba.

Nelle ultime partite ho avvertito quella situazione che ho vissuto spesso in carriera con i calciatori che sperano finisca quanto prima la partita per vedere il risultato finale. Oggi invece i giocatori stavano in campo fin dall’inizio per divertirsi e questo ci fa capire la forza di questa squadra che non accetta la mediocrità.

Non ci preoccupa nulla, vogliamo solo goderci le pertite poi magari la partita la perdi ma se giochi come sai non hai timori.

Tifosi? Finalmente stasera abbiamo avuto la sensazione di giocare davvero in casa”.

