Spalletti a DAZN: ” Oggi poco pazienti. Riprenderemo il controllo…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro la Lazio. Le sue dichiarazioni.

Come leggi la sconfitta di stasera?

“Abbiamo palleggiato in maniera più sporca di sempre e forzato le uscite laterali, dove loro ci lasciavano linee di gioco. C’era la possibilità di andare anche in mezzo, ma siamo stati poco pazienti”.

Che soluzioni hai trovato per il secondo tempo?

“Abbiamo tentato di fare le stesse cose con più qualità. Abbiamo chiamato più i centrocampisti incontro al centrale che si liberava per giocare palla, per innescare meglio Lobotka e giocare più con il trequarti. Ci è riuscito di più e meglio, ma a livello di qualità potevamo fare di più. Potevamo fare più giocate di prima, mac’è mancata qualità nel palleggio per puntare la linea difensiva”.

Ti aspettavi una Lazio così?

“Me l’aspettavo così, la Lazio è un blocco di squadra sempre. Quando siamo andati nella loro metà campo, abbiamo fatto le scelte peggiori di sempre. Ho visto applicazione e voglia, quelle sono le cose fondamentali. Non ho visto presunzione, la Lazio si è difesa bene, è stata fortunata sulla traversa e noi un po’ ingenui sul gol di Vecino perché con quelle respinte si può subire il tiro. Complimenti a lui, è un grande professionista e un grande calciatore”.

L’ha tradita un suo ex giocatore?

“Ognuno deve fare il meglio che può. Il rapporto recente non intacca la voglia di portare a casa punti”.

Non c’è sconfitta indolore per questo Napoli?

“Per il dispiacere visto rientrando egli spogliatoi e l’atteggiamento in campo, è una partita storta e si va a riprendere il lavoro in modo corretto”.

