Spalletti a DAZN: “Osimhen ha detto di voler restare, averlo così è il top”

Poco prima dell’inizio della sfida contro la Fiorentina Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per rilasciare alcune dichiarazioni.

Spalletti ha parlato di Osimhen e del fatto che non ha fatto cambi fino ad ora. Queste le sue parole:

“Nessun cambio perché chi ha giocato ha fatto bene in queste due partite. Se non si riscontrano difficoltà, affaticamenti o altro, nei calciatori, va bene non cambiare, avendo la settimana-tipo. Il discorso va fatto poi da qui in avanti, che si comincia a giocare ogni tre giorni.

Se ho dovuto dire qualcosa a Osimhen? Ha risposto lui. Magari tramite il suo procuratore ha detto che vuol giocare la Champions League. Ha fatto vedere che sta bene in questo gruppo. Lui vuole bene ai suoi compagni di squadra, è disposto a rincorrere avversari per i suoi compagni di squadra.

Oltre ad essere un terminale top per qualsiasi team. E’ fortissimo di testa, fortissimo in velocità ad attaccare gli spazi, fisico per la palla addosso. Averlo a disposizione e con questa testa qui è il top.“

