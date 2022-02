Spalletti a Dazn: “Partita complicata, il Cagliari meritava di più. Abbiamo sbagliato troppo in fase di costruzione”

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn, al termine del match pareggiato, in trasferta, contro il Cagliari.

“Per noi è stata una partita complicata, il Cagliari meritava qualcosa in più. Abbiamo avuto tanto possesso, ma non abbiamo mai avuto il controllo della partita, quindi c’è da essere contenti del risultato finale, anche perché dopo le gare europee si fa un po’ di fatica. Abbiamo, tuttavia, fatto troppo poco. Non dite più che ho tutti a disposizione perchè ogni volta poi perdo 4-5 elementi (ride, ndr). Bisogna riconoscere a questi ragazzi la loro grande disponibilità, ma dovevamo fare meglio. Occasione persa? Si, era ovvio che per noi questa sarebbe stata una vittoria importantissima, anche per dare soddisfazione ai tifosi, ma bisogna accettare questo risultato, anche per la buona squadra che Mazzarri aveva messo in campo.

La mia discussione con Elmas? Nulla di particolare, abbiamo parlato di una situazione successa pochi secondi prima. Oggi abbiamo sbagliato troppo in fase di costruzione, siamo stati titubanti nel prendere iniziativa e nel contrasto. Le ultime partite saranno complicati, soprattutto sul campo di squadre come il Cagliari che lottano per la salvezza, visto che hanno entusiasmo e motivazioni nuove anche grazie al mercato. Bisogna sapersi adattare e noi oggi lo abbiamo fatto poco, dobbiamo crescere sotto questo aspetto. Barcellona e prossimi impegno? Le emozioni si vivranno sicuramente, speriamo di avere i nostri calciatori in buone condizioni”.

