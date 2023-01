Spalletti a Dazn: “Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincerle”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

“Queste partite le vinci se fai vedere di essere determinato a vincerle, dal magazziniere fino all’ultimo della panchina. Sono partite delicate ma quelli in panchina avevano già dimostrato che le stavano giocando con l’atteggiamento , l’hanno dimostrato poi dopo in campo. Questi campionati qui a quest’intensità qui se non hai tutti dentro con il lavoro quotidiano e di sostenere il compagno senza pensare di sostituirlo diventa difficile.

Abbiamo avuto poco coraggio oggi di costruire e far girare la palla, poca qualità rispetto al solito. Possiamo fare molto di più, loro hanno avuto l’agevolazione di crearci parità numerica, a quel punto possiamo sempre sfruttare Osimhen sugli spazi, anche se oggi non è stato bravissimo a farlo. Il gol è stato fantastico c’è qualità tecnica per come se la mette sul destro e per la cannonata che spara, ha tirato una fucilata. E’ un giocatore forte fisicamente, diventa difficile andargli addosso e pensare che lui non accetti il contrasto. Lui riesce sempre a contrastare tutti.

Non sempre usare gli stessi giocatori e usarli per tutti i 90 minuti e oltre, ho tolto Osimhen perché bisogna guardare quello che accade nel lavoro quotidiano ogni volta, dell’impegno e di tutto quello che danno i giocatori ogni volta. Simeone e Raspadori ci hanno sempre dato tutto e non dimentichiamo come hanno sostituito Osimhen nel periodo quando era infortunato. Ci hanno permesso anche di superare il girone di Champions. Ormai con le 5 sostituzioni ognuno può essere sostituito e ognuno può dare il suo contributo come accaduto oggi.”

