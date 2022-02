Spalletti a DAZN: “Risultato che ci da maturità. Inter? Abbiamo davanti una settimana importante”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN al termine della bella vittoria ottenuta contro il Venezia.

“Risultato che ci da quella maturità superiore. Abbiamo la possibilità di giocare sempre per vincere contro qualsiasi avversario.

In cosa può migliorare Osimhen? Ha le qualità e le caratteristiche adatte, dobbiamo migliorare noi nel servirlo più velocemente negli spazi. Nel primo tempo abbiamo giocato poco nello spazio.

Cambio modulo con Anguissa? No, sarebbe sempre la stessa cosa. Di calciatori bravi ne abbiamo tanti e bisogna farli coesistere. Dobbiamo riuscire ad essere tutti più squadra, poi ci si deve adattare anche alle caratteristiche dei singoli calciatori. Anche Demme è un calciatore molto bravo, Lobotka ha fatto tanti passi in avanti: prende la squadra in mano e la fa giocare bene.

Dobbiamo ancora recuperare dei calciatori. Ormai non si pensa solo alla formazione iniziale, ma anche a quella che sarà nel secondo tempo.

Napoli-Inter? Abbiamo una settimana davanti per poterla preparare e per recuperare Koulibaly e Anguissa. Ounas farà qualche allenamento in più. Abbiamo bisogno di tutti.

Zamparini? E’ stato suggestivo tornare qui. Zamparini era una persona che ti faceva capire subito con chi avevi a che fare. Era un talent scout, con lui si sono messi in mostra tantissimi calciatori e allenatori. Faceva tutto con grande entusiasmo, aveva un animo veramente buono.”

