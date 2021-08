Spalletti a Dazn: “4-3-3 per sfruttare Zielinski e Fabiàn. Insigne insegna agli altri come si fa..”

Poco prima del fischio d’inizio di Napoli-Venezia, ai microfoni di Dazn è intervenuto mister Spalletti per parlare della gara.

Queste le parole del tecnico nel pre-partita:

“Il modulo è un 4-3-3 perché va nella direzione nella qualità dei calciatori. Fabian e Zielinski sono due mezzali e vanno lasciati liberi di interpretare le posizioni in campo. Non era un vero problema quello di Insigne, ma una precauzione per lo sviluppo dell’allenamento. Niente di rilevante.

Lorenzo è uno che insegna agli altri come si fa ogni giorno per quanto riguarda le voci di mercato, per cui…“



