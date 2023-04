Spalletti: “A pochi minuti dall’inizio ci dobbiamo divertire. Elmas? Lui meriterebbe di giocare sempre e stasera giocherà“

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, prima della sfida contro il Milan in Champions League ha parlato ai microfoni di Prime Video.

“Concretezza o sogno? A pochi minuti dall’inizio ci dobbiamo divertire, perché sono serate da vivere in tutta la loro ampiezza e non solo in profondità. Se una serata te la guadagni con il sacrificio e l’impegno non devi avere rimpianti, te la giochi e poi vedi cosa succede più avanti.

Assenze? Quando si ha a che fare con squadre con questo livello, come noi e il Milan, dentro ci sono molti campioni. E questi campioni riescono sempre a mettere a posto quello che manca dalle giocate degli latri, se no che campioni sono. Così come all’inizio di questa competizione, abbiamo vinto delle partite senza Osimhen. Stasera mi aspetto la stessa disponibilità e qualità per sostituire un giocatore. Se riesci a mettere 20 punti di differenza nei quarti di Champions, è segno che hai valori e te lo sei meritato. E quindi questi valori li devi portare in campo.

Elmas? Ha giocato poco, perché si gioca in 11 e gli ho preferito altri calciatori. Lui meriterebbe di giocare sempre e stasera giocherà.

L’abbraccio con Pioli? Di allenatori ne conosco tanti, molti li stimo per quello che hanno fatto e per la conoscenza che ho della qualità del loro lavoro. Lui è uno di questi”.

