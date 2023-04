Spalletti a Prime Video: “Orgoglioso dei miei giocatori, passeranno alla storia i mancati gialli a Leao e Krunic”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Prime Video.

“La partita è apertissima e si sapeva anche prima. Sarebbe stato difficile portare a casa un risultato che potesse determinare il secondo match. Per me è importante quello che è successo in campo, devo fare i complimenti ai miei giocatori. Ci si poteva portare dietro quanto accaduto in campionato, invece ho visto una grande motivazione caratteriale. Non è facile avere queste reazioni, ho dei ragazzi bravi e sensibili. Sono giocatori che non hanno giocato partite di questo livello. C’era il rischio che si portavano dietro le ultime due partite ed invece c’è stata una grande reazione.

Noi siamo arrivati a questo punto qui perché abbiamo vinto tante partite. Abbiamo vinto tanto e fatto un lungo cammino per mettere dietro 20 punti squadre come Inter e Milan è sintomo di forza e carattere e non si è dipesi da un giocatore solo. E’ dipeso tutto dalla qualità della squadra. Meglio non pensare alle assenze, se tu pensi di essere forte uguale va bene così. Abbiamo giocato da miglior Napoli e ci sarà anche nella partita di ritorno.

Anguissa? Avevo individuato Zambo come cambio in un minuto e poi è stato ammonito. Dovevo stare attento io. Della gestione dei cartellini meglio. Krnuic ha fatto 4-5 falli violenti dove andava ammonito. Il mancato giallo a Leao passerà alla storia del calcio.”

