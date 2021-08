Spalletti a Sky: “Difficile rinunciare ad Insigne”

Luciano Spalletti, dopo l’amichevole contro il Pescara, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del lavoro svolto finora.

Queste le sue parole:

“Insigne? Rimane difficile pensare di rinunciare a un giocatore come lui. Sono fiducioso per il rinnovo. E’ chiaro che per quest’anno ce l’avremo di sicuro se non verrà qualcuno a prenderlo, al di là del contratto. Stiamo parlando di un elemento che un mese fa è andato a Wembley, di fronte a 60 mila inglesi, e s’è preso la coppa.

E’ un calciatore difficilmente turbabile, ha una mentalità acquisita. Sa dove posizionarsi in campo, a volte rimane aperto, a volte viene tra le linee e riceve sui piedi e dà seguito alla palla con una carezza, senza neanche controllarla. Siamo tutti fiduciosi, perché sennò perderemmo un calciatore importante e bisognerebbe poi andare a prendere un calciatore importante per avere qualcosa di simile.

Mercato? Abbiamo dei calciatori più forti dei nomi che fate voi giornalisti. Sento parlare di calciatori che dovrebbero aiutare questa rosa qui, per me invece il massimo sarebbe mantenere questa rosa perché abbiamo calciatori più forti. Le competizioni sono più di una, il livello di intensità non permette di esserci sempre. Ci vuole una rosa che dà disponibilità a sostituire qualche calciatore durante le partite.

La partita contro il Venezia? Abbiamo bisogno di questa settimana per poter valutare bene la squadra nella sua completezza. Chiaro è che il livello di squadra che siamo ci obbliga sempre a fare la partita e a giocare un buon calcio, oltre che vincere. Contro una neopromossa siamo obbligati a fare anche un po’ di più.“

Comments

comments