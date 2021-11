Spalletti a Sky: “Dimostrato di non saper giocare solo sul velluto. Questo è un gruppo fantastico”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky al termine della partita di Europa League contro il Legia Varsavia.

“La squadra ha dimostrato di non saper giocare soltanto sul velluto. Ho visto dei ragazzi determinati, quello che voi chiamate turn over ha funzionato. Era un campo un po’ pesante, non era facile determinare una svolta dentro la partita. Abbiamo condotto la gara, preso qualche ripartenza che ci è costata fatica nelle gambe però tutti sono entrati bene, vogliosi. Un gruppo fantastico.

Battere un rigore come l’ha battuto Mertens non era facile, vedere Ounas fare quello che per lui è normale è un messaggio importante. Politano è entrato bene, intelligente. Ho visto una squadra matura, da bosco e da riviera come si dice dalle mie parti.

Stasera c’era anche il pensiero di far recuperare Rrahmani e Jesus ma non è stato possibile. Dopo una prestazione del genere avranno delle tossine nelle gambe.”

