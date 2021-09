Spalletti a Sky: “Dobbiamo farci trovare pronti, l’impatto sarà forte. Spareggio? No, non ancora”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky alla vigilia della sfida di Europa League contro il Leicester.

“Mi auguro che la mia squadra si faccia trovare pronta. Ci sarà un impatto di quelli forti, servirà il rubinetto delle qualità aperto. Il Leicester gioca un calcio moderno, sono fisici, tecnici e tattici.

Ci si crede già ad un buon livello ma dobbiamo fare ancora dei passi in avanti. Dobbiamo capirlo bene e lasciare da parte la presunzione.

Il turn over deve ancora iniziare, da un punto di vista di fatiche fatte condizionamenti sulle scelte non ce ne sono.

Il Leicester è una di quelle favole del calcio che ne hanno segnato la storia. Posizionarsi a questo livello in un campionato così difficile riuscendo sempre dimostrare di essere una squadra forte non è facile. Se uno viene a vedere questa squadre può prendere ispirazione per la squadra che si allena. Ho seguito molto Ranieri quando era qui. E’ una di quelle squadre a cui vanno fatti i complimenti per come interpreta questo sport.

E’ uno spareggio? No, non può esserlo. Ma dobbiamo partire forti e giocare a livelli altissimi. “

Comments

comments