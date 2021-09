Spalletti a Sky: “Importante la reazione dopo il secondo gol, ripresa una partita meritata”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ai microfoni di Sky ha commentato la gara di Europa League giocata in trasferta contro il Leicester.

“Il Napoli ha iniziato la partita facendo quello che doveva fare, poi ha perso qualche palla in uscita ma poi ha ripreso a fare quello che doveva.

Importante la reazione dopo il secondo gol che poteva mentalmente dare dei problemi invece hanno saputo riprendere la partita. Non siamo andati in difficoltà come morale, anzi, riuscendo a riprendere una gara meritata.

Grazie a me per i cambi? Non grazie ai ragazzi che sono entrati, bisogna dire bravi a loro io ho solo la fortuna di averli a disposizione e devo solo mandarli in campo.

Osimhen deve ancora conoscere delle cose e poi diventerà un extra-super bomber. A chi assomiglia? Si può paragonare solo a calciatori di altissimo livello.

Deve solo migliorare i qualche scelta perché butta via qualche pallone e qualche corsa e poi tecnicamente deve mettere qualcosa nel calciare la palla”.

