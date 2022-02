Spalletti a Sky: “Questo è un dream match. Maradona tiferà per noi”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky alla vigilia della gara di Europa League contro il Barcellona.

“Come sta Osimhen? “Bisogna valutarlo domani perché oggi l’ho lasciato a riposo per vedere cosa accade a questo gonfiore che gli si è verificato stanotte. Stamani c’era il dubbio e l’ho lasciato a riposo. Le alternative sono di discreto livello”.

Orgoglio o responsabilità? “Che è l’Europa League me lo dite voi, questo livello di partite sono dream match, gare da sogno. Ogni volta che ci sto dentro è una sensazione straordinaria che provo e cerco di trasferire ai miei giocatori tutta la tranquillità per giocarsi tutte le carte che hanno”.

Cosa pensa delle parole di Xavi? “Sono d’accordo con Xavi che sono due squadre che sanno stare in campo, che conoscono il calcio e sanno quello che devono fare. Abbiamo trovato un cliente scomodo, ma cercheremo di fare il nostro calcio. In questo periodo abbiamo analizzato diverse partite anche quella con l’Inter. Abbiamo capito che possiamo giocare così, se no non lo si fa contro una squadra come l’Inter. Con Il rincorrere i tornei e competizioni poi si fa ad acchiappare il massimo”.

A volte è mancata la personalità? “E’ una di quelle partite che puoi determinare agli occhi dei nostri tantissimi tifosi che ci saranno domani che livello di professionista e calciatore sei. Quando sei così seguito e amato bisogna regalare dei sogni ai nostri tifosi. Bisogna farli vedere roba tosta di scelte in campo, non bisogna aspettare come si comportino prima gli altri”.

Assenze per entrambe, chi ci rimette di più? “Non penso che ci sarà un vantaggio o uno svantaggio per l’assenza di un calciatore, le rose sono molto fornite. Solo uno potrà fare la differenza, ma guarderà la gara dalla tribuna del paradiso dei fuoriclasse, ed è Maradona. Come ha fatto sempre nella sua vita poi prenderà posizione e sono convinto che tiferà Napoli”.

