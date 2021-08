Spalletti a Sky: “Fiducioso per il futuro, questo è un buon gruppo”

Al termine della gara con l’Ascoli l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky.

“Insigne? Passa tutto dalla qualità. Lorenzo è dentro questo discorso, è quello da cui ci aspettiamo le giocate come contro l’Ascoli. Sono fiducioso per il futuro, questo è un buon gruppo, possono avere confronti importanti. Sarebbe un dispiacere non farglielo fare tutti insieme.

Penso al mercato reale e non a quello per creare delle aspettative o per andare dietro a nomi che non verranno mai. Il mercato reale riguarda solo un paio di situazioni e sono convinto che ci sarà anche la società che riuscirà a realizzare quello che ci necessità e di essere pronti come gruppo all’inizio del campionato”.

Comments

comments