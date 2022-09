Spalletti ai media: “Un risultato importante ma nessuna lezione, nessuna presunzione”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ai microfoni dei media ha così commentato la gara di Champions giocata al Maradona contro il Liverpool.

“E’ un risultato importante, soprattutto in base a chi è l’avversario. Quello che diventa fondamentale è giocare il calcio che sanno giocare e portarlo avanti per 95 minuti con personalità.

Non si firma mai per tentare di dare quella condizione di potersi giocare la partita con tutti. Bisogna sempre provare ad andare a provare a vincere la partita. Con questi giocatori qui è tutto più facile.

Io non mi aspetto niente, solo che i miei facciano la partita per 90 minuti. Il resto viene di conseguenza. Non prevedi un risultato, credi nella possibilità di fare la prestazione. Di fare certe cose a duecento all’ora, convinti. Il Liverpool non ti dà la possibilità di riposizionarti, certe cose dobbiamo impararle.

Stasera i ragazzi hanno fatto il Napoli contro una squadra forte come il Liverpool. Al di là di chi hai davanti, questo si deve fare. Senza ansia, magari la prossima volta riprovano ancora di più.

Nessuna lezione, nessuna presunzione domattina bisogna tornare a lavorare perché poi sabato non è che si accende un interruttore e si gioca.

Quando si gioca contro squadre come queste qui basta un dettaglio e cambia la psicologia della partita. Quando ho fatto le sostituzioni per dieci minuti abbiamo dato il pallino in mano a loro.

Per me Rrahmani ha fatto una grande partita, non ha concesso niente. Riuscire a poter fare uomo su uomo e superiorità numerica è difficilissimo, quindi lui e Kim sono stati mostruosi. Poi a centrocampo hanno corso e giocato di qualità, ma col Liverpool vince la squadra.

Il mio miglior Napoli? Anche l’anno scorso abbiamo fatto grandi partite, poco riconosciute. Si può giocare una partita bene e l’altra meno bene, ma le sostituzioni si fanno”.

Comments

comments