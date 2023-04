Spalletti: “Alla squadra ho fatto i complimenti. Abbiamo giocato una buona partita, non era facile dopo la Champions. Fare più di così era difficile”

Dopo la vittoria contro la Juventus, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN.

SULL’ESULTANZA IN SPOGLIATOIO: “Quando vinci partite importanti come questa e hai questo tipo di classifica vicino alla fine, sono mattoni belli pesanti sul titolo finale. Ci sta che i calciatori facciamo festa così, soprattutto dopo una vittoria così nel recupero. Ma dobbiamo aspettare a stappare bottiglie e cuori“.

SULLE PAROLE ALLA SQUADRA: “Alla squadra ho fatto i complimenti. Abbiamo giocato una buona partita, non era facile dopo la Champions. Fare più di così era difficile. Nel secondo tempo siamo stati pericolosi, più incisivi“.

SUL GRUPPO: “Se si è tutti insieme e tutti bravi le gioie sono il doppio. Così come se si è insieme nelle sconfitte, come in settimana, si soffre la metà“.

SULLA PARTITA: “Abbiamo giocato la partita che volevamo giocare. A volte i risultati sono figli di episodio e contesti non voluti. Sapere di voler fare sempre in un determinato modo alla lunga viene premiato. Credo che la squadra abbia fatto sempre bene e si sia meritata quella posizione in classifica“.

SUL PASSATO: “Non ho viaggiato lato finestrino o in prima classe, ma sempre con l’autostop. Questo scudetto ripaga tutti i sacrifici fatti. C’è soddisfazione. Ogni tanto sono stato preso in giro perchè avevo le scarpe da gioco in panchina, ma io mi ricordo bene di quando le volevo da piccolo ma non potevo permettermi di comprarle“.

