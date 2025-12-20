Serie A

Spalletti batte Gasperini

La Juventus di Spalletti batte la Roma di Gasperini 

Primo tempo meglio la Roma che perde il quarto scontro diretto, secondo meglio i bianconeri che hanno avuto la meglio.

Risultato finale 2-1

