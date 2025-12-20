Spalletti batte Gasperini

La Juventus di Spalletti batte la Roma di Gasperini
Primo tempo meglio la Roma che perde il quarto scontro diretto, secondo meglio i bianconeri che hanno avuto la meglio.
Risultato finale 2-1
Beukema fa una promessa in caso di vittoria della Supercoppa.
Lazio-Cremonese finisce in pari
De Laurentiis e Saputo insieme a due giorni dalla finale
Solo ammenda e non squalifica per Allegri dopo le offese a Oriali
Napoli-Bologna finale di Supercoppa: arbitrerà Colombo, al Var Di Bello
Supercoppa: Giustizia é fatta ma lunedì che cornice ci sarà?
Accademy Iannucci e On. Casillo protagonisti di un gesto solidale tra Campania e Puglia
Orario delle conferenze stampa e nome del calciatore che accompagnerà il mister
Lunedì sera per la finale di Supercoppa il Napoli sfiderà il Bologna
Romano: “Kobbie Mainoo ha tanta voglia di Napoli”