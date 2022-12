Spalletti: “Con il Crystal Palace proveremo ancora qualcosa di nuovo. Questa sosta ci aiuta, ne avevamo bisogno”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida amichevole contro il Crystal Palace, in Turchia.

“E’ stato un buon test anche quello contro l’Antalya, è stato piacevole incontrare Sahin per il calciatore che è stato e la persona che è. Riesce a trasferire le sue qualità ai suoi calciatori che hanno giocato una buona partita.

Per noi un test corretto, partita fatta bene anche nelle cose nuove che ho chiesto.”

“Il Crystal Palace sarà di un livello superiore, noi siamo già a buon punto di messa in pratica di quello che volevamo fare. Anche di là c’è un mostro sacro, Vieira, che da calciatore riuniva in uno tutto il nostro centrocampo. Hanno una squadra molto forte con dei calciatori veramente top. Per noi sarà un test ancora più importante dove proveremo ancora qualcosa di nuovo.”

“Come stanno gli infortunati? Sirigu sta facendo un programma step by step e siamo contenti del livello che ha raggiunto. Rrahmani inizierà con la palla quando rientreremo a Napoli. Demme ha un affaticamento ma senza lesione. Per scopo precauzionale lo terremo fuori domani. ”

“Io conosco un solo modo di giudicare la mia giornata, ovvero se sono soddisfatto del lavoro che si è espresso. Si va alla ricerca delle cose che ci mancano. Il tempo è stato usato benissimo, abbiamo trovato la massima disponibilità da parte dei ragazzi del marketing e dei social che lavorano con noi e li ringraziamo per questo. Abbiamo approfondito alcune cose, siamo contenti. Un posto ideale per un ritiro.”

“A chi dice che non serviva un break io dico che ne avevamo bisogno. La squadra lo necessitava per la partenza che aveva fatto. Questo senza break avrebbe portato a qualche pareggio, adesso invece vedremo. Se a Castelvolturno vedrò lo stesso interesse e la stessa qualità che ho visto qui sarò felicissimo.”

“Gli incontri con Pirlo ecc? Vanno fatti i complimenti a questi qui. Entrare in un campionato come quello turco ci vuole una bella umiltà e questa è una cosa importante per gli allenatori. Mi ha fatto davvero piacere parlare con gente come Montella e Pirlo con quest’ultimo che mi ha fatto davvero una grande impressione in questo suo nuovo ruolo.”

“L’unica cosa che mi dispiace un po’ è non aver potuto abbracciare Fatih Terim perché sta avendo dei problemi familiari che gli auguro di risolvere. Mi ha scritto subito quando ha saputo che saremmo venuti qui ed era felicissimo.”

“I giocatori usciti dai mondiali avranno 15 giorni di riposo dal giorno in cui escono.”

“Sirigu da garanzie? Si sta allenando bene, se poi dovessero venir fuori altri problemi è chiaro che alcune valutazioni verranno fatte.”

“Mercato? Ci sentiamo a posto così sia in uscita che in entrata. Poi è chiaro che se qualche calciatore sente la necessità di andare a giocare di più, perché è vero che Demme ha giocato poco, cercheremo di restare così lo stesso perché ho a disposizione calciatori con cui si può sopperire alla mancanza di un elemento. Siamo contenti di Demme e preferiremmo che rimanga con noi. ”

“Guler? Per il mercato noi abbiamo Giuntoli. Siamo tranquilli e finiremo il campionato con questa rosa qui. E’ chiaro che Giuntoli abbia già dei nomi per la prossima stagione. ”

“La vedo dura che Kim possa lasciare Napoli, si trova talmente bene qui ed è talmente adatto a quello che facciamo noi che mi sembra propria sia il posto giusto per lui.”

“L’ultimo ringraziamento lo faccio al proprietario di questa struttura. Ha fatto di tutto per metterci a disposizione quello di cui necessitavamo. Ci ha aperto casa sua e ci ha messo a disposizione anche le sue cose personali. E’ stato un piacere parlarci anche di calcio perché è anche presidente di una squadra di Serie B. Lo ospiteremo con piacere al Maradona.”

