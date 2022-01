Spalletti a DAZN: “Non ho avuto abbondanza da nessuna parte”

Prima dell’inizio del derby con la Salernitana, mister Spalletti è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della partita.

Di seguito le sue parole:

“Osimhen non parte dal primo minuto, come sta? Non parte Osimhen, non parte Insigne, Politano… io ho grandissimo rispetto per questi calciatori ma devo averne anche per gli altri. Vengono da stop abbastanza lunghi e non possono avere i 90 minuti, preferisco tenerli a disposizione nel corso della partita.

Non ho avuto abbondanza da nessuna parte, oggi ho recuperato qualche calciatore poi però bisogna averli in condizione. Sabatini è il più forte direttore che ho avuto, basta guardarlo negli occhi e ti perfora con lo sguardo.”

