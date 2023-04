Spalletti dopo il pareggio in casa con il Verona

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti nel post gara

Pareggia il Napoli 0-0 in casa con il Verona. Le parole del tecnico azzurro dopo il match:

“Del pubblico stasera sono molto felice. La squadra ha bisogno del supporto dei tifosi. Perché privarsene? Loro vogliono metterlo a disposizione, a noi fa piacere….Perché complicarci la vita da soli? Il presidente ha risolto il problema. Il Verona si è chiuso, ci ha tolto qualsiasi possibilità di spazio. Vero che abbiamo fatto possesso palla ma loro sono una squadra fisica. Il tempo perso qui al Maradona non viene mai recuperato. È mancata la qualità. Con Osimhen puoi alzare ritmi il baricentro, buttare palla addosso. Noi siamo stati meno qualitativi di sempre e non siamo stati bravi ad occupare gli spazi che ci siamo creati. Nella fase di possesso non è vero che siamo stati lenti. La cadenza è stata quella giusta. L’atteggiamento della squadra avversaria ce lo ha impedito. Grande impegno e applicazione di Juan Jesus, Raspadori. Non potevo non inserire qualcuno di fresco ma purtroppo questo non ci ha aiutato a vincere la partita. Sull’arbitro di martedì? Non lo so ma siamo stati tutti d’accordo su come sono andate le cose. Kim e Anguissa sono per noi importantissimi e non lo avremo a disposizione. Stasera l’arbitro ha arbitrato bene, solo che onestamente avrei detto al portiere avversario di non perdere tutto quel tempo nelle rimesse. Non siamo stati lucidi oggi come dovevamo; su Di Lorenzo…nulla di nuovo è il terzino destro più forte d’Europa. Osimhen nei suoi 25 minuti ha preso dimestichezza con il campo. Nelle ultime 4 partite abbiamo fatto solo 1 gol? Non mi preoccupo . In un campionato è fisiologico. Possiamo recuperare questo aspetto da un momento all’altro”.

Comments

comments