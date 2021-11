Spalletti e la frecciata a Conte: “Se uno può spendere 240 milioni di stipendi…”

Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli, ha voluto anche ricordare il suo passato in nerazzurro.

Non è mancata una piccola frecciata a Conte:

“Io quando vado via guardo se ho lasciato i conti migliori e se ho vinto anche qualche partita, le cose vanno di pari passo, non mi paragono ad altri. Ognuno gli dà il taglio che vuole, in base alle amicizie ed ai contatti che si hanno. Io ho finito all’Inter con la difficoltà di gestire quel momento, tutto quello che veniva fuori, ma non ho dato colpe o vantaggi a nessuno del quarto posto, ho finito e sono andato a casa. E’ chiaro che poi si fanno le valutazioni in base a ciò che ha a disposizione, se uno può spendere 240mln di euro di stipendi totali, non è la stessa cosa di 100 e si prendono giocatori dai club inglesi abituati a vincere e non come prima.”

