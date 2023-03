Spalletti e Rrhamani prima di Napoli-Eintracht : “Siamo pronti a costruire una grande storia”

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti e di Amir Rrhamani in conferenza stampa allo stadio Maradona prima di Napoli-Eintracht Francoforte

In vista del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Spalletti e Rrhamani hanno risposto alle domande dei giornalisti presso la sala stampa dello stadio Maradona.

Luciano Spalletti: “Il segreto del Napoli? I grandi calciatori. Il Napoli è stato bravo a costruire una grande squadra. Poi ci sono anche professionalità umiltà..il Napoli è un gruppo! Collaborano tutti nell’organizzazione di squadra. In più il pubblico ci rimbalza addosso tutto l’amore possibile. Questo aiuta. Siamo di fronte ad una grande sfida. La prima finale della stagione. Si scriverebbe una pagina della storia di questo club. La cosa importante è che non siamo mai caduti nel vortice delle difficoltà. Credo nelle qualità dei miei calciatori. Di quelle che ci hanno sempre fatto vedere. Mi aspetto la fame di chi vuole fare risultato. Dal primo giorno in cui siamo stati assieme la mia squadra è quella che non abbassa mai lo sguardo. Dobbiamo essere concentrati sul passare il turno domani sera. Lo scorso anno il Francoforte ha vinto in casa del Barcellona. Rispettiamo gli avversari sarà una partita dura. Mai essere presuntuosi. Sul discorso dei tifosi tedeschi: all’andata i nostri tifosi si sono trovati di fronte a problemi di vario tipo, in questi casi c’è chi ha la competenza di decidere per evitare disordini relativi all’ordine pubblico. Occorre adeguarsi. E non dipende certo dal nostro club.

Per quanto riguarda la psicologia dei giocatori fare calcoli è sbagliato. Noi non ci snaturiamo. Il pubblico ci apprezza per la qualità del nostro gioco. Una maglia per domani sera è certa: quella per il pubblico dei nostri tifosi. Per il resto, ripeto, non sottovalutiamo l’avversario. Dal punto di vista della voglia siamo consapevoli a voler costruire questa grande storia. Abbiamo l’ambizione di diventare dei grandi personaggi per questa città. La qualificazione è al 50%. Dobbiamo ripetere la magnifica prestazione dell’andata vincendo la gara. Cosa ci vuole? Cuore cervello e anche un po’ di… culo. L’insidia principale è il valore dell’avversario. Serve una partita straordinaria. Ci troveremo davanti una partita degna del valore del Francoforte. Non so cosa proporranno loro ma faranno qualcosa di diverso rispetto alla partita dell’andata. Useranno una tattica di pressione maggiore. Noi saremo pronti a saper fronteggiare tutto ciò che loro ci metteranno davanti. Raspadori volevamo portarlo in panchina ma ci prendiamo qualche altro giorno. Lozano, Kim e Meret sono a completa disposizione. Siamo pronti. Stamane si percepiva già l’odore dello stadio pieno di domani…”

Amir Rrahmani:”Sia Koulibaly che Kim sono due giocatori forti, felice di aver avuto loro come compagni. Quando ci sono calciatori del loro calibro funziona tutto meglio. Penso che il Francoforte non ha niente da perdere. Noi dobbiamo stare attenti e chiuderla prima possibile. Hanno la mentalità giusta, ci credono fino alla fine. Lo scorso anno hanno vinto l’Europa League grazie a questo. Noi con le nostre vittorie abbiamo acquisito fiducia e la fortuna in questi casi può anche aiutare. Ho fatto 7 gol finora potevo anche fare di più. Lo scorso anno ho sfruttato schemi preparati dallo staff questa volta con l’Atalanta mi fa piacere aver messo la mia firma al risultato con un gol importante. Passando il turno faremmo la storia del Napoli”

