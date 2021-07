Spalletti: “Fondamentale far andare a braccetto qualità fisiche e psicologiche”

Mister Spalletti, nell’evento che si è tenuto ieri sera, si è soffermato anche su quello che serve per avere la giusta personalità in campo.

Queste le sue parole in merito:

“Salto di qualità per la squadra? Un po’ di cazzimma la dobbiamo tenere. Con Zielinski ci siamo scambiati i punti di vista, mi ha confermato che siamo una squadra forte ed ora non può scendere al di sotto di questo. Ci si aspetta che tutte le volte esprima il suo marchio. Personalità? È ancora presto per dire se si possono fare avanti o se manca qualcosa ma è chiaro che fare andare a braccetto qualità fisiche e psicologiche diventa fondamentale in rapporto all’ambiente di lavoro.”

Comments

comments