Spalletti ha incoraggiato gli azzurri per la partita di questa sera

Secondo le ultime indiscrezioni mister Spalletti ha voluto incoraggiare gli azzurri per la partita di questa sera contro la Juventus.

L’allenatore azzurro, che non sarà presente per via della sua positività al Covid, lo ha fatto con un messaggio. A quanto pare, secondo le indiscrezioni, nel messaggio Spalletti ha sottolineato che quella di questa sera sarà comunque una partita che si giocherà 11 contro 11.

Inoltre il mister ha voluto rasserenare la squadra e ha ribadito che non è un caso che la Juventus è dietro in classifica. Nel momento di maggior difficoltà del Napoli Spalletti non ha voluto far mancare il suo apporto, anche dalla distanza.

