Spalletti: “Il presente della squadra? “Far parte di un condominio di alta classifica. Vestire al meglio la maglia. Essere all’altezza“

FOCUS – Mister Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la Lazio di Sarri, in programma domani sera.

Sul lavoro con la squadra:

“Provo a fare il meglio con i ragazzi per il gioco. ‘Se non vinci hai fallito’ …io non so se riesco sempre a vincere. Siamo umorali. In questo nuovo corso ancora non sappiamo se riusciamo a sovvertire nell’immediato un risultato. Per diventare un gruppo come quello dello scorso anno ci vuole un po’ di tempo. La Lazio ha il nostro valore, come l’anno scorso ce la giochiamo poi vedremo in 90 minuti chi è più bravo“.

Competitivi per l’alta classifica:

“Mi aspetto disponibilità e ricerca di fare velocemente un buon lavoro da parte dei calciatori, assumere personalità e diventare un gruppo forte. Le intenzioni devono essere quelle“.

Qual è il presente di questa squadra?

“Far parte di un condominio di alta classifica. Vestire al meglio la maglia. Essere all’altezza“.

