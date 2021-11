Spalletti in conferenza: “Assenze? A noi domani non manca niente. Vogliamo vincere”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Leagia Varsavia.

“Non vedo come la squadra debba essere indebolita. Abbiamo una rosa che ci permette di sostituire al meglio chi non c’è. Siamo venuti qui per vincere la partita, sarà difficile però cercheremo la vittoria.”

Siparietto con Zielinski che stava andando via: “Stai con me, dammi una mano (ride ndr).”

“Lorenzo domenica era affaticato, noi facciamo esami continui e abbiamo deciso di tenerlo fuori. Il muscolo gli si è riaffaticato. Potrebbe anche giocare ma avendo una partita anche domenica abbiamo deciso così.”

“Mertens ha giocato una partita sotto il suo livello contro la Salernitana. E’ un calciatore che riesce a riempire quella zona lì, poi con Zielinski che riesce ad essere più in condizione avrebbe colmato quel vuoto più facilmente.”

“Non dovete preoccuparvi dei minuti non giocati ma di quello che avete fatto nei minuti giocati. Domani con le 5 sostituzioni tutti hanno il 50% delle percentuali di poter giocare. Hanno più possibilità di far vedere le loro qualità. A noi domani non manca assolutamente niente. L’unica possibilità per soddisfare la forza della squadra è la vittoria.”

“Juan Jesus è un giocatore resistentissimo, per cui mi aspetto che possa andare a mettere a posto questa difficoltà momentanea per il ruolo del centrale. E poi nell’economia della partita c’è la possibilità di togliergli qualche minuto domani. Il ragazzo dal punto di vista fisico è veramente una belva. “

“Ounas? E’ un calciatore offensivo, ha talmente tanta qualità che le può mettere dove vuole. E’ chiaro che chiedergli delle rincorse come fanno Lozano o Politano lo fa lo stesso ma non è nelle sue caratteristiche. Lui ce l’ha dentro questa qualità nel saltare l’uomo.”

“La sentiamo la vicinanza dei tifosi, se si riuscisse ad averli tutti più vicini sarebbe come avere un calciatore in più in rosa. Loro sono a punteggio pieno.”

“Perchè dovremmo tenere poco all’Europa League? Non riesco a capirlo. Sarebbe fallimentare da un punto di vista professionale. Loro devono poter esprimere il loro talento dentro un contesto reale.”

“Meret gioca domani. E gioca perchè è un portiere forte come Ospina. Diamo delle possibilità anche a lui perchè si sta allenando benissimo. E’ titolare anche lui.”

