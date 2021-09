Spalletti in conferenza: “Cambia poco la posizione, senza la testa forte diventa difficile”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida contro l’Udinese per commentare la partita.

Queste le sue parole in conferenza.

“Come ci si sente ad essere primi? Per noi cambia poco la posizione, conta molto l’atteggiamento ed il calcio della squadra. Se non hai una testa forte diventa difficile, nel nostro campionato, andare a fare discorsi troppo facili. Quello di stasera è un buon segnale e se si riesce a dare seguito si possono andare a fare discorsi differenti.

C’era da sfruttare l’occasione per stare in testa, però dipende da che calcio si gioca. Chiaro come il pallone, come la vita, ti dà certe occasioni che se riesci a sfruttare ti dà quel piccolo vantaggio. Questa è un’addizione di piccole cose dalla tua parte che dà il presupposto alle grandi cose. Ho una squadra forte con ragazzi che vogliono bene alla città.

Il sentimento di sentirsi assediati ci trascina e ci dà forza, ci aiuta ad essere più reattivi, più fantasiosi ed avere più qualità nel proporre calcio. Poi si possono fare buoni risultati. Sorpreso da stasera? Avevo visto segnali importanti già a Leicester, prima c’erano i segnali che si dovevano fare passi avanti per confrontarci con squadre come Inter, Milan e Juventus.

Quei passi in avanti sono stati fatti e possono portarci al confronto con quelle squadre fortissime. Il Milan, per me, è quella che ha mantenuto lo spessore dell’anno scorso, l’Inter anche che ha sostituito calciatori fortissimi con altrettanti di forti. Secondo me ce n’è una in più quest’anno, la Fiorentina, che ha fatto vedere che si può inserire. C’è strada da fare per vincere il campionato, e ci deve essere assenza assoluta di presunzione.

Insieme al Milan abbiamo la miglior difesa e Koulibaly goleador? Noi abbiamo un capitano che è Insigne ed il comandante che è Koulibaly. Lui è roba tosta, roba forte e queste partite, qui come quella di Leicester , sono partite per lui.”

