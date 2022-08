Spalletti in conferenza: “Chi non vorrebbe Ronaldo? A Firenze Osimhen deve essere protagonista”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha presentato in conferenza stampa la gara con la Fiorentina.

Sul tema mercato riguardante Cristiano Ronaldo:

“Chiunque vorrebbe avere un Ronaldo in squadra. Chi rinuncerebbe ad allenarlo? Il procuratore di Osimhen ha in ogni caso dichiarato che non c’è alcuna trattativa. Rimaniamo su un piano realistico. Mancano pochi giorni alla fine del mercato. Un calciatore come Osimhen è sempre un atleta appetibile per un grande club. Si tratta di calciatori top”.

Ancora sul mercato:

“Sono soddisfatto anche quando all’inizio dovevamo ancora essere fatte delle operazioni. Il portiere? Meret ha fatto due grandi partite. Abbiamo preso anche Sirigu che è molto affidabile”.

Sugli incontri ravvicinati e la formazione:

“Sarà più o meno quella delle prime due gare anche se abbiamo più benzina nelle gambe e anche altri calciatori a disposizione. Raspadori si è allenato con il Sassuolo, è già in condizione”

Ancora su Ronaldo

“Non si tratta di scambio tra Osimhem e Ronaldo. Parliamo di un campione di qualità, Ronaldo è uno che risolve situazioni . Non sussiste problema di posizionamento in campo. Ora ci preoccupiamo di Firenze, vorremmo che Osimhen fosse protagonista”.

Su Ndombele:

“I dati dicono che è in condizione. È un calciatore che ci verrà molto comodo”

Le difficoltà della gara a Firenze e cosa significa per Spalletti tornare a Firenze:

“La Fiorentina con Italiano ha fatto bene. L’anno scorso ci hanno messo in grande difficoltà. Squadra con impatto fisico, ti viene addosso, ha velocità di gioco.Dobbiamo muovere la palla, prendere spazio per avere vantaggio. La mia squadra è in buona condizione però. Il mio ricordo di Firenze è da spacca cuore. La seguivo da bambino allo stadio. Ho tanti amici a Firenze compreso chi mi sistema le biciclette. Ho tante prese in giro da loro. Sarà emozionante entrare allo stesso ritrovare il ricordo di Ciccio Rialti dopo la partita. Sarà tutto bellissimo”.

Su Fabian e il suo momento di stallo:

“Nel Napoli mi confronto con tutti gli elementi della mia squadra. Fabian non sarà felicissimo però poi nel dialogo ci siamo detti delle cose, avviene in base alla volontà di chiunque quello che sta succedendo. Per il portiere, è un ruolo come gli altri, di partita in partita si possono fare sostituzioni. Valutabile tutto anche il ruolo del portiere”.

La Fiorentina è la prima big che il Napoli incontra:

“Mi aspetto dai miei ragazzi lo stesso atteggiamento delle due partite precedenti. Un impatto anche fisico. Costruire cervelli che ragionano senza distrazioni. L’anno scorso è stato fatto qualche errore di troppo che ci è costato il risultato. Attenti sempre. Ci vuole più qualità. Sarà il particolare a fare la differenza”.

