Spalletti in conferenza: “Dico bravo a tutti ma soprattutto a chi è entrato”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti con l’attaccante Victor Osimhen in conferenza stampa hanno commentato la trasferta di Europa League contro il Leicester.

Questo il commento di Osimhen:

“Abbiamo giocato contro una squadra organizzata ma noi eravamo forti malgrado lo 0-2. Quello che ci ha dato forza è cosa ci ha detto Spalletti nell’intervallo. Per noi è un grande risultato uscire con un pareggio da questo stadio. Sono contento di aver dato il mio contributo.

Questo il commento di Spalletti:

“Giocato una grande partita fin dall’inizio. Siamo andati a sfidare l’avversario giocando a viso aperto con continui ribaltamenti di fronte. Questo è un passo in avanti della squadra. Cosa ho detto nell’intervallo? Cose normali, la differenza l’ha fatta il continuo crescere nella convinzione di potercela fare anche dopo lo 0-2 e un contributo fondamentale lo hanno dati quelli che sono entrati. Dico bravo a tutti ma soprattutto a chi è entrato. Quando si attacca il centrale deve sempre scivolare in fascia, se i centrocampisti non recuperano è normale che ci sia un vuoto. Quando devi recuperare un gol è però normale concedere qualcosa. È chiaro che dobbiamo migliorare su qualcosa, ma stasera mi sembra davvero andare a cercare il pelo nell’uovo. La squadra ha avuto una reazione di carattere, di calciatori di livello e di squadra che porta dentro il campo i suoi tifosi e l’amore che hanno per questa squadra. Gli si fanno i complimenti ai ragazzi, squadra con gli attributi questa sera”.

