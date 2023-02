Spalletti in conferenza: “Dimostrazione di forza imperiosa dopo l’inferiorità numerica”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa ha commentato la gara di campionato giocata contro l’Empoli al Castellani.

”L’analisi più importante è quella del lavoro che abbiamo fatto oggi perché al momento dell’espulsione di Mario Rui si poteva perdere qualcosa perché di fronte c’era una squadra che non molla mai e che ha compiuto diverse rimonte in stagione. Una dimostrazione di forza imperiosa dopo essere rimasti in inferiorità. Elmas ha fatto un lavoro meraviglioso. Non ho parole per fare i complimenti alla mia squadra.



Fare qualche farlo e subirlo ci può stare. Chiaro che quando il livello di qualità è quello di Kvara diventa difficile per gli avversari non fare fallo per fermarlo. Arbitri? Abbiamo una qualità di arbitri che più volte è stato messo in evidenza abbiamo quelli più forti di tutti.

La squadra è migliorata in tutto. L’anno scorso aveva da trovare l’equilibrio giusto e di trovare questa compattezza che si è creata quest’anno.



La squadra oggi ha fatto bene e fa vedere di essere mentalmente concentratissima in quello che è l’immediato senza andare dietro a troppi discorsi. I calciatori anche se sono più giovani di me hanno tanta esperienza e sanno che abbiamo una grandissima occasione ma questi discorsi non devo farli a loro ma più ai tifosi. Bisogna pensare alle partite e non a quello che avverrà domani.



Non è solo la linea difensiva che è fortissima. Abbiamo visto che roba è Kim, quanto è migliorato Rrahmani e quanto non si sono fatti mancare niente Juan Jesus e Ostigard ma è il lavoro di tutta la squadra. Oggi avevamo una delle squadre più forti nella compattezza e siamo stati bravi a eludere la loro pressione e in fase di possesso.



Noi percepiamo la sera in cui arriviamo in albergo che ci sono napoletani ovunque. Bisogna pensarci bene a chiudere dei settori e mettere a contatto dei tifosi rischiando visto che oggi erano nuovamente 5mila napoletani.”

