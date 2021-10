Spalletti in conferenza esalta Mertens: “Ha grande voglia di giocare. Un segnale per la squadra”

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi riporta le parole di mister Spalletti di ieri in conferenza, dove esalta Dries Mertens.

Il mister sottolinea il fatto che “Ciro” si fa trovare subito pronto appena è chiamato, un segnale per lui e per la squadra. Queste le parole di Spalletti su Mertens, riprese anche dal quotidiano:

“Dries può fare tutti i ruoli, ed è capace di entrare in corsa e fare cose importanti tecnicamente e tatticamente con le sue qualità. Fa parte di quei 6-8 giocatori offensivi con caratteristiche diverse che ho a disposizione e che mi consentono di proporre cose diverse.

E poi Dries ha grande voglia di giocare. Quando lo chiamo dalla panchina per farlo entrare me lo ritrovo subito al mio fianco. Velocissimo e pronto, mi piace, è un buon segnale per lui e per la squadra.”

