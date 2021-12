Spalletti in conferenza: “Mi fa piacere della vittoria perché qualcuno dice che questa squadra quando c’è da mettere il carattere, molla”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha analizzato in conferenza stampa la gara con il Leicester.

“Abbiamo fatto una partita di livello, anche perché il nostro avversario era un cliente scomodo. Mi fa piacere perché qualcuno dice che questa squadra quando c’è da mettere il carattere, molla. Stasera, dopo il doppio vantaggio e con tante difficoltà e senza cambi, potevano esserci delle situazioni per mollare qualcosa, invece loro ci hanno messo tutto. E questo vuol dire della mentalità che ha questa squadra. A fine gara mi sono buttato insieme alla squadra per terra perché avevo detto ad Elmas che avrebbe fatto gol. L’ho fatto perché ero contento”.

Sull’infortunio di Lozano

“Per sapere come sta bisogna sentire il medico, bisogna essere precisi in queste cose. Nel calcio accadono spesso questi infortuni, il medico farà un comunicato. Perdere uno come Lozano sarebbe gravissimo viste le difficoltà momentanea. Speriamo di recuperare Politano che è stato male oggi, non l’ho potuto mettere stasera perchè era debilitato”.

È la vostra vittoria più importante?

“Non lo so, bisogna sempre esibire certe prestazioni. Difficilmente però hai delle reazioni come stasera, anche se avessimo perso o pareggiato avrei detto che questa squadra ha qualità. Magari non sono distribuite bene, qualcosa lo abbiamo in eccesso, altre magari ci mancano”.

Sulla sfida all’Empoli:

“Noi dobbiamo essere così, pari alla nostra qualità generale altrimenti non troveremo mai un cliente facile che ci fa vincere le partite senza metterci le nostre qualità. All’Empoli gli si fanno i complimenti per come stanno gestendo la massima categoria in una città come Empoli, serve una società forte ed un allenatore capace come Andreazzoli”.

La postilla di Spalletti:

“Voglio fare i complimenti all’azienda che si occupa del manto erboso, che stasera era ottimo nonostante la pioggia caduta in questi giorni”.

