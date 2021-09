Spalletti in conferenza: “Non snobberemo l’Europa League! Insigne può giocare”

LIVE – Segui con noi la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Frank Anguissa. I due parlano alla vigilia di Leicester-Napoli.

Per Spalletti: 4-3-3 o 4-2-3-1? Anguissa meglio a 2 o a 3?

“Contraccambio i complimenti a Rodgers. E’ un allenatore giovane ma molto esperto. Le sue squadre sanno benissimo usare la tattica che forse è più una qualità italiano. Il 4-3-3 lo abbiamo usato però bisogna saper fare anche altro e anche nella stessa partita. I miei ragazzi sanno invertire i due atteggiamenti facilmente perchè ci sono giocatori come Frank che sanno fare entrambe le cose, sia l’incursore che il tattico.”

Per Spalletti: Zanoli titolare?

“Zanoli si sta comportando molto bene, sta facendo quella crescita abbastanza veloce per essere a questo livello. E’ chiaro che dovremo fare delle valutazioni perchè Malcuit ha già fatto esperienze importanti. Ci sono 5 sostituzioni, può succedere di tutto. “

Per Anguissa: è Vardy l’uomo da temere o ce ne sono anche altri?

“Qualsiasi giocatore del Leicester può essere pericoloso. Vardy è molto forte ma non dobbiamo pensare solo ad un giocatore.”

Per Spalletti: si sta alzando il livello delle avversarie. Insigne sarà in campo?

“Insigne ha fatto tutto l’allenamento. Se stasera e domattina starà bene potrà essere titolare, ha saltato un solo allenamento di quelli un po’ più ritmati. E’ nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza se non ci saranno risvolti negativi. La nostra professione sarà segnata da quello che sarà il comportamento in queste partite qui. Vogliamo partite di questo livello, contro avversari importanti.”

Per Spalletti: come si affrontano tre trasferte così in una settimana?

“Dobbiamo ottimizzare i tempi di recupero, cambiando qualche calciatore quando si può. Non siamo ancora nelle condizioni di dover pensare di cambiare 4/5 giocatori.”

Per Anguissa: che squadra è il Leicester? Differenze tra Premier e Serie A.

“Il Leicester è una squadra con molta intensità, li conosco bene. In italia si gioca di più sulla tattica mentre invece in quello inglese c’è più intensità e più impatto.”

Per Spalletti: Negli anni passati non è stata data la giusta importanza all’Europa League. Lei che pensiero ha, può essere un obiettivo?

“La cosa fondamentale quando si fa questo lavoro qui è essere credibili. Siamo due mesi in ritiro cercando di trovare qualcosa di stimolante per i calciatori. Secondo voi ad un certo punto decidiamo di non dare il massimo? Sarebbe un comportamento che farebbe abbassare l’attenzione e la qualità del calcio che dobbiamo avere. Non si può spegnere l’interruttore così. Massimo rispetto, attenzione e voglia di arrivare ad ottenere il massimo in questa competizione. Leicester-Napoli è una partita di livello top, non snobbiamo assolutamente niente.”

Per Anguissa: prime impressioni sull’Italia.

“Sono molto molto felice di essere qui. Tutto è perfetto.”

Sta per iniziare la conferenza.

