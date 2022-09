Spalletti in conferenza: “Non so se riesco sempre a vincere. Valuterò con attenzione chi far scendere in campo”

Mister Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita contro la Lazio di Sarri, in programma domani sera.

Queste le sue dichiarazioni ai giornalisti:

Cosa si aspetta dal suo Napoli, che è mancato contro il Lecce:

“Bisognerebbe rivedere le sintesi sulla qualità di gioco, dove si libera lo spazio per giocarci dentro“.

Kvaratskhelia e il suo calo di rendimento:

“Sono cose normali, un ragazzo che viene da un paese differente. Ci vuole il tempo giusto di adattamento e dei periodi di rodaggio“.

Adattamento dei nuovi acquisti, a che punto siamo:

“Incominciamo a conoscerci meglio, a comprendere di più le geometrie. Siamo a buon punto: in allenamento la palla gira abbastanza bene. Molte fasi della partita vanno giocate in modo forte. Poi c’è da trovarsi pronti quando si cambiano le impostazioni“.

Vigilia della gara contro la Lazio di Sarri:

“La qualità del calcio di Sarri è riconoscibile con il 4-3-3 che all’occorrenza può cambiare. Fanno un calcio di pressione costante e continua e hanno spazio alle loro spalle“.

Calciomercato concluso, cosa si può dire oggi ai tifosi:

“Sono felice di essere l’allenatore del Napoli. Le mie ambizioni sono alte ma non posso garantire niente“.

Raspadori come potrebbe giocare oltre che come sottopunta:

“È un giocatore duttile, può fare la punta esterna, il trequartista, la mezz’ala. Il calcio è facile“.

Su Lobotka:

“È un gran calciatore, la pensa prima la giocata, fa viaggiare la palla in modo più veloce“.

Su Kim e la difesa:

“È una certezza fin dal primo momento. Si è vista la personalità e la naturalezza, senza riferimenti al comandante (Koulibaly)..è sulla buona strada“.

Sul lavoro con la squadra:

“Provo a fare il meglio con i ragazzi per il gioco. ‘Se non vinci hai fallito’ …io non so se riesco sempre a vincere. Siamo umorali. In questo nuovo corso ancora non sappiamo se riusciamo a sovvertire nell’immediato un risultato. Per diventare un gruppo come quello dello scorso anno ci vuole un po’ di tempo. La Lazio ha il nostro valore, come l’anno scorso ce la giochiamo poi vedremo in 90 minuti chi è più bravo“.

Competitivi per l’alta classifica:

“Mi aspetto disponibilità e ricerca di fare velocemente un buon lavoro da parte dei calciatori, assumere personalità e diventare un gruppo forte. Le intenzioni devono essere quelle“.

Mercato chiuso. Quale parere ha mister Spalletti:

“Sono soddisfatto“.

Qual è il presente di questa squadra?

“Fare parte di un condominio di alta classifica. Vestire al meglio la maglia. Essere all’altezza“.

Sulla mentalità:

“Dipende dalla qualità di calcio che propone l’altra squadra: non snobbiamo niente e nessuno. Abbiamo una buona squadra, un nuovo ciclo, un rodaggio utile per crescere“.

Sul turnover di Napoli-Lecce, cosa è mancato:

“L’unica via per far diventare calciatori del Napoli all’altezza è farli giocare nel Napoli. Abbiamo avuto una qualità di gioco sotto livello rispetto a quello che potevamo fare. Quando le squadre si abbassano dobbiamo essere più bravi, va fatto tutto con più velocità e qualità e se capita la palla buona non dobbiamo sbagliare“.

Importanza degli automatismi per un gruppo nuovo, quale sarà la formazione con la Lazio? Quella delle prime due partite?

“Ieri mezza squadra non si è allenata per il defaticante, ora non è possibile dire chi scenderà in campo. Valuterò con attenzione. Non si può giocare sempre con gli stessi uomini. Fa parte del percorso di crescita“.

A cura di Valeria Grasso.

