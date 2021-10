Spalletti in conferenza: “Osimhen è fortissimo, il prossimo rigore e anche quello dopo li tirerà Insigne

Mi è dispiaciuto sostituire Insigne proprio perchè aveva sbagliato il rigore, perchè si diranno delle cose sulla sua gara. Devo avere però rispetto di quelli che sono in panchina, devo essere giusto con tutto lo spogliatoio. Devo tenere conto delle cose che ti possono dare un vantaggio. Ma che cosa deve altro dimostrare Insigne per lasciarlo in pace? Ancora con questo contratto, lo firma e non lo firma. Anche stasera, dopo aver sbagliato due rigore, è una prova di grande coraggio andare a battere il rigore di stasera. È un sintomo di leader, di calciatore con personalità. Il prossimo rigore lo batte Insigne, il secondo lo batte Lorenzo, il terzo lo batte il capitano ed il quarto il numero 24″.

Mertens gode del consenso del Maradona perchè lo ha conquistato lì dentro, non è che in tribuna ci sono i suoi parenti. È uno che nello stretto ha una qualità superiore alla media, oltre che quando tira in porta. Porta con sè dei numeri che solo il più grande di tutti ha fatto vedere qui a Napoli”