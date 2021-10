Spalletti in conferenza: “Prova di forza e di maturità allo stesso tempo”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria sulla Fiorentina.

“Le partite sono tutte importanti e sono tutte difficili. Se vai sotto devi avere una reazione e un equilibrio e poi diventa difficile. La mia squadra ha potenzialità maggiori di quelle viste questa sera.

Loro hanno pressato forte e rimanere così tutta la partita non è facile e dunque c’è voluta doppia attenzione per andare a far gol.

Questa è una prova di forza e maturità allo stesso tempo perché molti di questi calciatori hanno giocato giovedì e hanno dovuto ricominciare dopo una sconfitta. Questo è un gruppo di professionisti seri, è un gruppo molto forte ed il mio lavoro è avvantaggiato con questi ragazzi.

Insigne? Mi aveva detto che ne aveva ancora e che poteva giocare e la prossima volta se è così lo farò giocare.

Una squadra ha delle qualità ma anche dei difetti dove bisogna andarci a mettere mano. Bisogna riuscire a crearci questa corteccia nelle fasi di gioco perché perdiamo troppi duelli. Ci sono fasi di possesso e non possesso e anche fasi di nessuno come ad esempio nei rinvii e noi in questo tipo di situazioni riusciamo a portare a casa pochi palloni.

Non mi aspetto niente, vado a lavorare dalla mattina alla sera e cerco di fare le cose in maniera seria e nel modo giusto. Le sette vittorie su sette all’inizio migliorano il mio score ma è sempre merito dei calciatori.”

