Spalletti in conferenza: “Risultato deriva da quello che è successo. Espulsione? Ho protestato per il fallo di Rrahmani”

Dopo essere intervenuto a DAZN, Luciano Spalletti ha parlato della sfida disputata contro il Sassuolo in conferenza stampa.

Queste le parole di Spalletti in conferenza.

“Il risultato da cosa deriva e come lo giudica? Deriva un po’ da tutto quello che è successo, dagli episodi, dagli infortuni… quando hanno cominciato a pressare e noi abbiamo perso qualche pallone di troppo, ci siamo accontentati di recuperare la palla e di darla di nuovo a loro. Abbiamo sentito un po’ di più di fatica o dove si pensava che il 2 a 0 non poteva essere rimontato.

Loro avevano gli stessi calciatori che avevamo noi in campo, non siamo riusciti a gestirla bene dopo tutte le sostituzioni fatte e loro ci hanno creato difficoltà. Koulibaly e Fabiàn? Fabiàn lo stavo sostituendo e lui mi ha chiesto altri due minuti poi ha sentito tirare e dovremo vedere il dottore che dice.

La situazione di Koulibaly è simile e l’abbiamo sostituito, può succedere in una situazione di partite che si susseguono. Dispiace e lasciamo un po’ di amarezza, perché comunque avevamo fatto gol meritati. Ma la valutazione globale è positiva. Se avrà ripercussioni nelle prossime partite quella di questa sera? Non lo so se sarà così, l’abbiamo gestita così ed è finita così poi si andrà a valutare quali sono i problemi.

Da un punto di vista di dispiacere c’è, ma la squadra è forte e deve saper reagire e deve fare la squadra forte nelle intenzioni e nei comportamenti. Domani pomeriggio si torna ad allenarsi e si valuta il tutto. L’espulsione? Ho protestato sul fallo di Rrahmani che non ha dato, poi si inverte il fallo e c’è il gol del pareggio. Si chiede ai giocatori di non protestare però sembra che non paghi molto dato che gli altri lo fanno.

Come si tira su di morale la squadra? Si fanno valutazioni obiettive, si va ad analizzare… il fattore mentale incide molto e a noi fargli compassione ci fa arrabbiare. I giocatori sanno come reagire, al fattore mentale gli diamo importanza massimale. Si allenano le gambe e si allena la testa.“

Comments

comments